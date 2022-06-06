Итоги дня: Татарстан без масок, режим ЧС в США, преследование Евгении Даутовой
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 июня:
- В Татарстане с сегодняшнего дня приостанавливается действие обязательного масочного режима. Решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19. Лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. Не отказываться от масок советуют гражданам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом.
- Вместе с этим в Татарстане сохраняются некоторые антиковидные меры. Так, организации и ИП по-прежнему должны ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос запуска программы «промышленной ипотеки» под 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера. Этим займутся Министерство финансов России, Минэкономразвития и главы некоторых регионов страны. Много это или мало — 5% по «промышленной ипотеке» — в подсчетах «Реального времени».
- Власти Казани рассказали, как в городе отпразднуют Сабантуй в этом году. 17 июня пройдет «обряд сбора даров Сабантуя», а 18 июня — традиционные конные скачки на ипподроме. 19 июня гулянья организуют на трех площадках: в березовых рощах в Мирном и Дербышках и в лесопарке «Лебяжье». Транспортное обслуживание в дни проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме, а на некоторых дорогах движение на время станет односторонним.
- Также казанские власти раскрыли праздничную программу в честь дня России. Так, 9 июня пройдет музыкально-поэтический вечер «в поддержку отечественной культуры» под названием «Культуру не отменишь». 11 июня активисты молодежных организаций и студенты пройдут «маршем дружбы народов» по Кремлевской набережной, там же откроется этнофестиваль. Кульминацией должен стать концерт на площади у Дворца земледелия вечером 12 июня.
- В 2024 году Татарстан получит из федерального бюджета средства на развитие дорожной инфраструктуры. Деньги направят также в Мордовию, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Пензенскую области и в Санкт-Петербург.
- Президент России Владимир Путин заявил, что 2020-е годы для страны станут периодом укрепления экономического суверенитета. Ожидается качественное повышение уровня подготовки специалистов, планируется сформировать независимую и эффективную финансовую систему. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу, указал глава государства.
- Сегодня в татарстанском арбитраже слушали дело по иску подрядчика, с которым КНИТУ-КАИ расторг контракт на ремонт общежитий — как объяснили в вузе, из-за сорванных сроков. Но руководство фирмы «Сервис-Строй» уверяет, что проблема на стороне самого вуза — работы были приостановлены, поскольку студентов не успели выселить. Истец просит суд признать недействительным решение КАИ об одностороннем отказе от исполнения контракта и обязать университет выплатить ему причитающуюся за ремонт сумму порядка 40,4 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Татарстан вошел в число восьми пилотных регионов, где в 2022 году планируют внедрить технологии искусственного интеллекта для повышения точности оценок урожая. В списке также Воронежская, Курская, Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области и Пермский край. Обойдется работа в 900 миллионов рублей.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении недавно вышедшей по УДО экс-председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ — «злоупотребление полномочиями». Ущерб банку, по версии следствия, оценивается более чем в 890 миллионов рублей.
- Также прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова. Ущерб по делу о злоупотреблении полномочиями оценивается в 713 миллионов рублей.
- Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. В распространенном Белым домом документе американский лидер констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить необходимые объемы электричества.
- В Татарстане создается рабочая группа по реализации совместных проектов республики и АО «Национальная система платежных карт». Она должна подготовить соглашение и «дорожную карту» по взаимодействию региона и НСПК. Документы планируется подписать на ПМЭФ-2022.
- Сегодня Зеленодольский горсуд признал коллегу в отставке виновным в покушении на сбыт 58 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 80 цветных свертков. Этот груз в мае 2020 года изъяли при досмотре автомобиля из сумки пассажира — экс-судьи мирового участка по Ново-Савиновскому району Казани Айдара Хадиуллина. Суд наказал его 10 годами колонии строгого режима, второй фигурант дела получил на 2 года меньше. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней, грозы и сильного ветра. Ухудшение погоды ожидается 7 и 8 июня. В целом на этой неделе в республике установится дождливая, но теплая погода.
- Ремонт обвалившегося ограждения и дороги на казанском Булаке может начаться во второй декаде июня. Подпорная стена берега и дорожное покрытие обрушились еще в начале апреля. Тогда же начались обследования для подготовки плана реконструкции.
- Бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве, переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Изменения в ЕГРЮЛ внесли 3 июня.
Ключевые события 103-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Российские военные завершают освобождение Святогорска и окружающей город территории в ДНР. В Минобороны России рассказали, что украинские нацформирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление войск из Святогорска. Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику с оружием и рассеялись вдоль побережья.
- Члены семей погибших в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии служащих Росгвардии получат по 5 миллионов рублей. Единовременная выплата полагается членам семей тех росгвардейцев, кто имел специальное звание полиции. Также ее получат родственники служащих Росгвардии, умерших в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы. Сумму поделят поровну между членами семьи.
- ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине города Лозовая в Харьковской области. В них восстанавливали и ремонтировали бронетехнику ВСУ.
- «Чем дальнобойнее будут системы, поставляемые киевскому режиму, тем дальше мы будем отодвигать нацистов от той линии, откуда исходит угроза русскому населению Украины и Российской Федерации», — предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские чиновники смеются над американцами, которые верят словам президента Украины Владимира Зеленского.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют оптимистичные заявления о ходе спецоперации на Украине. Однако от комментариев относительно ее деталей там по-прежнему воздерживаются. Песков заявляет, что это прерогатива Министерства обороны России.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в плен Вооруженным силам России сдались около 2,5 тысячи украинских военных с «Азовстали». Сейчас Минобороны страны якобы занимается вопросом их обмена.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураМедицинаЭкономикаБанкиТехнологииПроисшествия Татарстан
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Из Татарстана сделали полигон для испытания разных сомнительных проектов.