Тим Кук покинул пост CEO Apple после 15 лет руководства
Его преемником назначен вице-президент компании по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc
Генеральный директор компании Apple Тим Кук объявил о своей отставке после 15 лет руководства корпорацией. Его преемником назначен вице-президент компании по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc. Соответствующая информация появилась на официальном сайте производителя.
Сообщение об уходе Кук опубликовал в социальной сети X, где поблагодарил сообщество Apple за поддержку: «Завтра изменится моя должность, но любовь к сообществу Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, вы являетесь постоянным источником моего вдохновения».
По информации Fox Business, Тим Кук сохранит позицию в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.
Карьерный путь Кука в Apple начался в 1998 году, когда он занял должность старшего вице-президента по мировым операциям. В августе 2011 года он был назначен генеральным директором, сменив на этом посту сооснователя компании Стива Джобса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».