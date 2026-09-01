Тим Кук покинул пост CEO Apple после 15 лет руководства

Его преемником назначен вице-президент компании по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc

Генеральный директор компании Apple Тим Кук объявил о своей отставке после 15 лет руководства корпорацией. Его преемником назначен вице-президент компании по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернуc. Соответствующая информация появилась на официальном сайте производителя.

Сообщение об уходе Кук опубликовал в социальной сети X, где поблагодарил сообщество Apple за поддержку: «Завтра изменится моя должность, но любовь к сообществу Apple не изменится никогда. Спасибо вам за то, вы являетесь постоянным источником моего вдохновения».

По информации Fox Business, Тим Кук сохранит позицию в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.

Карьерный путь Кука в Apple начался в 1998 году, когда он занял должность старшего вице-президента по мировым операциям. В августе 2011 года он был назначен генеральным директором, сменив на этом посту сооснователя компании Стива Джобса.

Дмитрий Зайцев