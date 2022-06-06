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Бывший московский завод Renault официально переименовали в «Москвич»

10:09, 06.06.2022
Бывший московский завод Renault официально переименовали в «Москвич»
Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

Бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Такие данные зарегистрировали в ЕГРЮЛ.

Изменения в реестр внесли 3 июня. Кроме того, Яна Птачека из Renault сменил Дмитрий Пронин, ранее занимавший должность замглавы дептранса Москвы, пишет «Интерфакс».

В мае российские активы группы Renault перешли в государственную собственность. Сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.

Татьяна Леухина
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