В России может появиться программа «промышленной ипотеки» под 5% годовых — это много или мало?
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос запуска в стране «промышленной ипотеки» — речь идет о предоставлении льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.
Как сообщает пресс-служба правительства, этим займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов. О результатах нужно доложить в Кабмин до 9 июня.
Ранее рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент России Владимир Путин.
«Промышленная ипотека» под 5% годовых — это:
- Столько же составляет ставка льготной ипотеки для IT-специалистов. Ее смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.
- На 4% ниже ставки льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — 9%.
- В пять раз больше возможной ставки по ипотеке для айтишников — 1%. Это допустили в Минцифры России.
- На 4% ниже ставки льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под него — 9%.
- На 6% ниже ключевой ставки — на сегодня она составляет 11%.
- В два раза меньше средней ставки по ипотеке три года назад — 1 июня 2019 года она составляла 10,54%.
- На 2,81% ниже ипотечной ставки на 1 января 2022 года — 7,81%.
- На 1% меньше ставки по программе семейной ипотеки — 6%. Она рассчитана на те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился первый ребенок и (или) последующие дети.
- В 2,5 раза больше ставки по дальневосточной ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке и строительство своего дома в ДФО — 2%.
- На 2% больше ставки по сельской ипотеке — 3%.
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