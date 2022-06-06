В России может появиться программа «промышленной ипотеки» под 5% годовых — это много или мало?

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос запуска в стране «промышленной ипотеки» — речь идет о предоставлении льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.

Как сообщает пресс-служба правительства, этим займутся Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов. О результатах нужно доложить в Кабмин до 9 июня.

Ранее рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент России Владимир Путин.



«Промышленная ипотека» под 5% годовых — это:

Столько же составляет ставка льготной ипотеки для IT-специалистов. Ее смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

составляет ставка льготной ипотеки для IT-специалистов. Ее смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий. На 4% ниже ставки льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — 9%.

ставки льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — 9%. В пять раз больше возможной ставки по ипотеке для айтишников — 1%. Это допустили в Минцифры России.

возможной ставки по ипотеке для айтишников — 1%. Это допустили в Минцифры России. На 4% ниже ставки льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под него — 9%.



ставки льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка под него — 9%. На 6% ниже ключевой ставки — на сегодня она составляет 11%.

ключевой ставки — на сегодня она составляет 11%. В два раза меньше средней ставки по ипотеке три года назад — 1 июня 2019 года она составляла 10,54%.

средней ставки по ипотеке три года назад — 1 июня 2019 года она составляла 10,54%. На 2,81% ниже ипотечной ставки на 1 января 2022 года — 7,81%.

ипотечной ставки на 1 января 2022 года — 7,81%. На 1% меньше ставки по программе семейной ипотеки — 6%. Она рассчитана на те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился первый ребенок и (или) последующие дети.

ставки по программе семейной ипотеки — 6%. Она рассчитана на те семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился первый ребенок и (или) последующие дети. В 2,5 раза больше ставки по дальневосточной ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке и строительство своего дома в ДФО — 2%.

ставки по дальневосточной ипотеке на приобретение жилья на первичном рынке и строительство своего дома в ДФО — 2%. На 2% больше ставки по сельской ипотеке — 3%.

Дарья Пинегина