Для въезда в Казахстан россиянам потребуется оформлять электронное разрешение
Стоимость услуги будет единой
Для въезда в Казахстан россиянам потребуется оформлять электронное разрешение. Это правило коснется и жителей других стран, у которых действует безвизовый режим с республикой, пишет РИА «Новости».
— Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации, — сообщил изданию оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд.
Ожидается, что разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов с 1 ноября, для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС — с 15 ноября, для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС — с 30 ноября, а для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты — с 15 декабря. Срок действия документа составит 180 дней. Разрешение позволит совершать несколько поездок в Казахстан.
Стоимость услуги будет единой для всех. Пока она согласовывается, сообщил оператор.
Напомним, Россия и Казахстан продолжают наращивать взаимные поставки. По итогам 2025 года общий объем перевозок между двумя странами составил 92 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в 2024 году.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».