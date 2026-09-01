Для въезда в Казахстан россиянам потребуется оформлять электронное разрешение

Стоимость услуги будет единой

Для въезда в Казахстан россиянам потребуется оформлять электронное разрешение. Это правило коснется и жителей других стран, у которых действует безвизовый режим с республикой, пишет РИА «Новости».

— Оформление электронного разрешения на въезд (ETA) необходимо всем иностранным гражданам, у которых доступен безвизовый въезд в Республику Казахстан, в том числе гражданам Российской Федерации, — сообщил изданию оператор цифровой платформы QazETA (Kazakhstan Electronic Travel Authorization), через которую оформляется въезд.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ожидается, что разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов с 1 ноября, для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС — с 15 ноября, для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС — с 30 ноября, а для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты — с 15 декабря. Срок действия документа составит 180 дней. Разрешение позволит совершать несколько поездок в Казахстан.

Стоимость услуги будет единой для всех. Пока она согласовывается, сообщил оператор.

Напомним, Россия и Казахстан продолжают наращивать взаимные поставки. По итогам 2025 года общий объем перевозок между двумя странами составил 92 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в 2024 году.

Галия Гарифуллина