Как бывшего мирового судью из Казани сажали за наркотики

Последнее слово осужденного Айдара Хадиуллина и его приговор — 10 лет строгача

Фото: Ирина Плотникова

Не вынес лично ни одного оправдательного приговора, но требовал оправдания по своему уголовному делу. Сегодня Зеленодольский горсуд признал коллегу в отставке виновным в покушении на сбыт 58 граммов синтетических наркотиков, расфасованных в 80 цветных свертков. Этот груз в мае 2020 года изъяли при досмотре автомобиля из сумки пассажира — экс-судьи мирового участка по Ново-Савиновскому району Казани Айдара Хадиуллина. Суд наказал его 10 годами колонии строгого режима, второй фигурант дела получил на 2 года меньше, передает с процесса журналист «Реального времени».

18 лет на двоих



На итоговое заседание Айдар Хадиуллин пришел без родственников и вещей, хотя предвидел результат. В прениях гособвинитель запрашивала для него аж 13 лет несвободы со штрафом 700 тысяч рублей и лишением права 20 лет занимать должности на госслужбе и, в частности, в судебной системе. А для подельника экс-судьи просила 9 лет со штрафом 300 тысяч рублей и 13-летним лишением доступа к госслужбе.

В итоге признавший вину Фархат Сафиуллин — бывший судебный пристав и старший помощник спасателя МЧС — получил от суда 8 лет колонии строгого режима, а не признавший Айдар Хадиуллин — 10. С учетом смягчающих обстоятельств суд обошелся без дополнительных наказаний. При этом у мирового судьи в отставке из обвинения исключили квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» как недоказанный. А еще председательствующая по делу Елена Германова посчитала недопустимыми доказательствами две экспертизы фигурантов на полиграфе.

Вместе с тем суд признал вину подсудимых полностью доказанной. И согласился с версией СК, что не позднее 16 мая 2020 года (точная дата не установлена) неустановленные лица, а также ранее знакомые между собой мировой судья и пожарный вступили в преступный сговор для совершения незаконного наркосбыта в крупном размере. Действовали из корысти, используя для конспирации веб-портал Hydra и мессенджер Vipole. Не установленные следствием лица должны были поместить в тайник расфасованную крупную партию, а казанцы Хадиуллин и Сафиуллин — забрать ее и оставить «наркозакладки» в оборудованных ими же местах на территории Волжска и Зеленодольска, а затем передать их адреса на портале Hydra неустановленным потребителям за отдельную плату, полагают в СК и прокуратуре.

В итоге признавший вину Фархат Сафиуллин — бывший судебный пристав и старший помощник спасателя МЧС — получил от суда 8 лет колонии строгого режима, а не признавший Айдар Хадиуллин — 10

16 мая 2020-го машину Сафиуллина остановили в Зеленодольском районе. В сумке пассажира, Хадиуллина, силовики обнаружили пакет со свертками мефедрона. Водитель был задержан и арестован. А мировой судья ушел в отставку и лишь через год его привлекли к уголовной ответственности. Для этого понадобилось личное представление главы Следкома РФ Александра Бастрыкина и согласие Высшей квалифколлегии судей РФ.

На следствии этот экс-судья показаний не давал. На процессе подтверждал знакомство со вторым фигурантом, который до ухода в МЧС служил приставом на участке №10 мировых судей по Ново-Савиновскому району Казани. Свое путешествие в Зеленодольск на машине бывшего пристава в 6.30 утра в субботу он объяснял помощью начинающему юристу Сафиуллину в проведении консультаций с потенциальными клиентами.

Иную версию на следствии и в суде высказывал Сафиуллин, подробно сообщая о контактах с неустановленными наркодельцами, утверждая — субботний выезд был их заданием. Также бывший помощник спасателя делился информацией о том, что именно двигало его старшим товарищем:

— Мы действительно хотели открыть юридическую фирму. Но Хадиуллину нужно было много денег. Он многим был должен, проигрывал крупные суммы.

Хадиуллин: «Что это за сценарий — мне неизвестно»

В судебных прениях Айдар Хадиуллин заявлял, что СМИ «демонизируют» его личность. В последнем слове обошелся без эмоций — провел свою оценку доказательств, выразил сомнения в них и предложил суду вынести оправдательный приговор. К слову, в практике Хадиуллина как мирового судьи оправданий не было.

Свою финальную речь ВИП-фигурант произнес за свидетельской трибуной. Начал с критики речи гособвинителя:

— [Она] фактически сведена к перечислению доказательств, изложенных органами предварительного расследования в обвинительном заключении. Тогда как в ходе процесса были установлены факты, которые, как я полагаю, дают повод сомневаться в достоверности и допустимости ряда доказательств, а, следовательно, и доказанности моей причастности к инкриминируемому преступлению, — зачитал с листа подсудимый и упрекнул прокурора: мол, не принял мер к устранению сомнений и противоречий.

По мнению Хадиуллина, суд так и не получил ответы на целый ряд важных для дела вопросов: как сверток с наркотиками попал на дно его сумки, если Сафиуллин указывал, что клал его поверх личных вещей судьи? Как потожировые следы экс-пристава оказались на собачке замка сумки и на прозрачном пакете, где находился сверток, «если в лесополосе он был в перчатках, говорит, снял их при посадке в автомобиль и сверток больше не трогал — в чем лично у меня возникают сомнения», продолжил свой анализ отставной судья. И подчеркнул — его «пальчиков» на предмете преступления нет.

— Почему Сафиуллин, остановив свой автомобиль, подал звуковые сигналы сотрудникам УНК (полицейского управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств, — прим. ред.)? — озвучил новый вопрос Хадиуллин. Забегая вперед, в приговор вошли показания Сафиуллина по поводу этого сигнала: с его слов, та белая «Лада Приора» ранее резко выскочила с обочины и позже, когда обогнала их, он посигналил. Потом развернул свою машину и поехал в обратную сторону.

Ну а Хадиуллин в последнем слове намекнул на незаконность действий самих полицейских, которые в рамках оперативного мероприятия не стали задерживать Сафиуллина сразу у наркотайника, откуда он забрал тот самый сверток, а сделали это, догнав их автомобиль через 25 км.

— Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, — напомнил подсудимый и изложил доказательства защиты: при обысках в его доме и служебном кабинете следов наркотиков не нашли, независимое исследование на «детекторе лжи» указало на его непричастность, да и Сафиуллин поначалу, в ходе досмотра автомобиля и сумки мирового судьи, заявлял, что сверток владельцу сумки не принадлежит. В финале выступления Хадиуллин заявил:

— У суда имеются правовые основания для вынесения оправдательного приговора в отношении меня. Имеются все эти вопросы, на которые я не знаю ответа. Что произошло и что это за сценарий — мне неизвестно.

Сафиуллин: «Я осознаю, что преступил закон»

Речь бывшего судебного пристава и экс-пожарного Фархата Сафиуллина была куда короче. Он каялся и просил суд о мягком наказании, обещая стать примером для других.

— Раскаиваюсь. Приношу свои глубокие извинения перед родными, близкими, обществом и судом. Я осознаю, что преступил закон. Но данные обстоятельства, в которых я оказался по своей же глупости и недопонимал последствия, будут для меня мотивирующим фактором, чтобы встать на путь исправления, — сообщил Сафиуллин.

Речь бывшего судебного пристава и экс-пожарного Фархата Сафиуллина (слева) была куда короче

Он считает, у суда есть основания не доверять его словам. Но 2 года в СИЗО не прошли даром — «я многое осознал и говорю искренне». Подсудимый обратился с благодарностью к близким — особенно супруге и матери:

— Я полон решимости оправдать их доверие. Прошу дать мне шанс на исправление и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Обязуюсь больше никогда не нарушать закон, стать достойным членом общества, хорошим семьянином и быть примером другим...

Суд посчитал невозможным назначение наказания без изоляции от общества. При этом зачел в срок бывшего помощника спасателя 2 года и три недели в СИЗО.

После слов судьи «подписку о невыезде отменить, взять Хадиуллина под стражу в зале суда» последний оставался свободным еще минут 10. Конвоиры Сафиуллина исполнять это решение не стали, а их коллег на оглашении не было. Осужденный представитель Фемиды спокойно дописал заявление об ознакомлении с протоколами заседаний, после чего сдал стражам порядка свой паспорт и ремень. Мобильный на суд он не брал. Когда заковали в наручники, был спокоен.

В прошлом Айдар Хадиуллин — профессиональный футболист: с 1997 по 2005 год играл за команду «Рубин-2». Так что держать удар умеет. За плечами осужденного также юридический факультет КФУ, по специальности успел поработать в «Казметроэлектротрансе» и прокуратуре, впрочем, недолго. В сентябре 2013-го избран мировым судьей на пятилетний срок, в 2018-м полномочия продлены еще на 10 лет. С мая 2020-го находится в отставке. Статуса судьи его могут лишить только после вступления приговора в силу.