Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу Евгении Даутовой — ущерб составил 890 млн
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ей предъявили обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По версии следствия, с сентября 2013 года по март 2017 года обвиняемая, выполняя управленческие функции в банке, злоупотребила полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов себе и 11 аффилированным организациям. Банку причинен ущерб на общую сумму свыше 890 млн рублей.
Свою вину Даутова частично признала. Наложен арест на имущество юридического лица общей стоимостью 992 млн рублей, бенефициаром которого она является.
Уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Детали дела — в материале «Реального времени».
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