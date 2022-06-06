Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу Евгении Даутовой — ущерб составил 890 млн

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгении Даутовой. Ей предъявили обвинение по статье «Злоупотребление полномочиями» (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, с сентября 2013 года по март 2017 года обвиняемая, выполняя управленческие функции в банке, злоупотребила полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов себе и 11 аффилированным организациям. Банку причинен ущерб на общую сумму свыше 890 млн рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Свою вину Даутова частично признала. Наложен арест на имущество юридического лица общей стоимостью 992 млн рублей, бенефициаром которого она является.

Уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу.



Детали дела — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина