В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней, града и грозы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней, грозы и сильного ветра. Ухудшение погоды ожидается 7 и 8 июня.

Ночью и днем во вторник, 7 июня, и ночью в среду, 8 июня, ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана. Завтра ночью в некоторых восточных районах республики прогнозируются очень сильный дождь, град и ветер порывами до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

Днем 7 июня и ночью 8 июня в Татарстане, в том числе и в Казани, локально ожидается очень сильный ветер до 26 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике установится облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.



Татьяна Демина