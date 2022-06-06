Минобороны: российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС

Фото: кадр видео Минобороны России

Российская авиация уничтожила поставленную из США на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За сутки ВС России поразили 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено: два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в районе Кодема (ДНР), восемь танков и бронеавтомобилей, установка реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии.

Фото: кадр видео Минобороны России

За время спецоперации российские военные уничтожили уже 190 украинских военных самолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитных ракетных комплексов, 3424 танка и других боевых бронированных машин, 473 установки реактивных систем залпового огня, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов, передает «РИА Новости».

5 июня в Минобороны сообщили, что на окраине Киева российская армия уничтожила танки Т-72, которые были поставлены восточноевропейскими странами. Также ликвидирована другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия.



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Татьяна Леухина