В Татарстане официально приостановили действие обязательного масочного режима

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.

— На фоне снижения заболеваемости COVID-19 оперативный штаб республики принял решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах, — объясняла руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Фото: Максим Платонов

Отметим, что на прошлой неделе вице-премьер Татарстана и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила «Реальному времени», что отменять масочный режим в республике не планируется. «Болеющие коронавирусом в Татарстане есть, поэтому каждый сегодня, пользуясь маской, бережет и себя, и других», — отметила она.



Масочный режим в Татарстане ввели из-за коронавируса. 19 марта 2020 года в республике ввели режим повышенной готовности для госорганов. Через месяц появилось требование об обязательном ношении масок в магазинах и общественном транспорте.

От обязательного масочного режима отказываются и другие регионы России, в том числе «соседи» Татарстана — Марий Эл и Башкирия. Актуальная информация о пандемии коронавируса в республике, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Татьяна Демина