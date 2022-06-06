Какие антиковидные меры сохраняются в Татарстане после приостановки действия масочного режима

Фото: Максим Платонов

В татарстанском оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, какие требования сохранятся в республике после приостановки действия масочного режима.

Так, организации и индивидуальные предприниматели по-прежнему должны ежедневно перед началом рабочего дня измерять температуру у работников и узнавать о наличии у них симптомов респираторного заболевания, таких как насморк, першение в горле, кашель. Также нельзя допускать на работу лиц с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания. Кроме того, необходимо проводить дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в рабочих помещениях и проветривать их каждые два часа, а также обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками.

В медучреждениях Татарстана в целях профилактики распространения COVID-19 внутри больницы сохраняется обязательное использование медицинских масок и респираторов. При госпитализации пациентов сохраняется проведение осмотра врачом-терапевтом, бесконтактной термометрии и пульсоксиметрии. При наличии медицинских показаний проводится обзорный рентген или компьютерная томография легких.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому в республике приостанавливается действие обязательного масочного режима. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Однако жителям республики старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей. Также пользоваться ими рекомендуют больным онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.



Дарья Акимова