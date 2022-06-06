В Татарстане на этой неделе ожидаются дожди, грозы и до +25 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе установится дождливая, но теплая погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Синоптики предупреждают татарстанцев об опасных и неблагоприятных явлениях в ближайшие два дня. Ночью и днем во вторник, 7 июня, и ночью в среду, 8 июня, в республике местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни. Завтра ночью в некоторых восточных районах пройдет очень сильный дождь, град, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Дожди, местами грозы и град, ожидаются и днем 8 июня. Синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер порывами до 15-20 м/с. Днем 7 июня воздух прогреется до +15..+20 градусов, а 8 июня — до +12..+17.

В четверг, 9 июня, погода улучшится, однако осадки не прекратятся. Синоптики прогнозируют небольшой дождь, днем преимущественно на востоке Татарстана. Ночью ожидается +7..+12 градусов, днем потеплеет до +18.. +23.

Фото: Ринат Назметдинов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 10 и 11 июня, в Татарстане вновь пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем потеплеет до +19..+25 градусов.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что уже сегодня днем республика оказалась на северной периферии циклона в неустойчивой воздушной массе — наблюдаются дожди и грозы. В полдень зафиксировано от +14 до +20 градусов. На востоке воздух прогрелся до +23.

Как заявлял ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, лето 2022 года в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями. По его словам, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну.



Татьяна Демина