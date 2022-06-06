В России могут запустить «промышленную ипотеку» под 5%

Фото: Максим Платонов

В России может появиться программа «промышленной ипотеки» под 5% годовых. Проработать вопрос о ее запуске поручил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Предприятия смогут брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера, — объяснили в пресс-службе правительства России.

Вопрос о запуске новой ипотечной программы проработают Министерство финансов России, Минэкономразвития и главы некоторых регионов страны. Срок — до 9 июня.

Рассмотреть возможность запуска в стране «промышленной ипотеки» уже поручал глава государства Владимир Путин. Задание было дано Минпромторгу, напомнили в кабмине.

Фото: government.ru

Напомним, 1 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия программы «Льготная ипотека» до конца 2022 года. Ее можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В России также продлят программу льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Кроме того, в этом году появилась программа льготной ипотеки для ИТ-специалистов.



В начале июня в правительстве России сообщили о запуске в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых.

Татьяна Демина