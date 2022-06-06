«Создалось впечатление, что КАИ специально не дает нам исполнить контракт»

Подрядчик, ремонтировавший общежития КНИТУ-КАИ, настаивает, что вуз неправомерно расторг с ним контракт

Сегодня в татарстанском арбитраже слушали дело по иску подрядчика, с которым КНИТУ-КАИ расторг контракт на ремонт общежитий — как объяснили в вузе, из-за сорванных сроков. Но руководство фирмы «Сервис-Строй» уверяет, что проблема на стороне самого вуза — работы были приостановлены, поскольку студентов не успели выселить. Истец просит суд признать недействительным решение КАИ об одностороннем отказе от исполнения контракта и обязать университет выплатить ему причитающиеся за ремонт порядка 40,4 млн рублей. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«По закону если приостановка работ — не имеют права расторгать»

Сегодня на судебном заседании по спору фирмы «Сервис-Строй» с КНИТУ-КАИ ждали результатов независимой экспертизы. Но эксперты пока не вынесли заключение, и слушание отложили.

Как следует из материалов дела, в июне прошлого года университет заключил контракт с компанией «Сервис-Строй», которая выиграла тендер на ремонт двух общежитий: №5 и №7, снизив цену почти на 5 млн рублей. Стройфирме предстояло провести выборочный капремонт двух жилых зданий вуза — на ул. Ершова, 30 и на ул. Товарищеской, д.30а.

Однако в марте этого года вуз в одностороннем порядке расторг договор, как указано на сайте госзакупок, «в связи с тем, что ООО «Сервис-Строй» не исполнил свои обязательства по Контракту надлежащим образом и значительно нарушил сроки исполнения контракта». В КНИТУ-КАИ потребовали от подрядчика вернуть деньги по договору — 40,4 млн рублей, а также выплатить неустойку в размере почти 14,5 млн рублей. Кроме того, данные об этой подрядной организации заказчик просил направить в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото: wikimapia.org

После судебного заседания «Реальному времени» удалось связаться с директором строительной организации Ильнуром Сайфутдиновым. По его словам, компания выполнила все свои обязательства по контракту с КАИ:

— У нас не было никаких, как они говорят, нарушений — у нас до конца не был выполнен объект. Мы его не выполнили потому, что остановили работы — нам не был полностью передан объект. Мы из 5 этажей сделали лишь четвертый, а пятый нам не дали. Мы, когда завершали этаж, сказали им — давайте 5-й, иначе мы в срок не успеем. Мы написали в КАИ 7 писем, 7 (!), с просьбой освободить для проведения ремонтных работ помещения на последнем этаже. Но этого в итоге так и не сделали. Если бы они ждали окончания работ на всех 4 этажах, то пятый в срок мы не успевали бы сделать. Мы должны вести работы параллельно — у нас сроки сжатые. Я тогда им говорил: «Если вы нам сейчас не даете пятый, то его мы не успеем сделать и попадем на колоссальные пени».

Капремонт, по его словам, пришлось остановить, так и не приступив к последнему этажу, при этом до конца не доведя работы и на других площадках сразу обоих корпусов общежитий. Как пояснил Сайфутдинов, по закону заказчик должен был сразу в полном объеме предоставить объекты под проведение капитального ремонта, как это указано и в договоре: «У нас нет ни процентовки, ни частичной сдачи, мы объект сдаем один раз после завершения всех работ, а чтобы мы сделали это, нам должны были полностью освободить помещения — это условие контракта. И опять же, по закону если мы останавливаем работу, то останавливаем ее везде — по всем зданиям и этажам. Мы ушли с этих объектов, потому что если будет работать хоть один из рабочих — это нарушение».



После этого в адрес КНИТУ-КАИ компания-подрядчик направила массу писем с претензиями на самоуправство, превышение полномочий и непредоставление объектов под ремонт в полном объеме.

— Такое создалось впечатление, что они специально не дают нам исполнить свой контракт, будто препятствуют. Они расторгают в одностороннем порядке контракт, в связи с тем, что мы как-будто бы и не работали, просто, без обоснования. Но по закону если у нас приостановка работ, они не имеют права расторгать. Был разговор: «Почему вы так делаете?», как мне сказали, потому что новый руководитель по хозчасти, который и месяца не работал на тот момент, не может принимать такие большие объемы, что очень много за это сажают людей, и он такой ответственности на себя не возьмет, — рассказал Сайфутдинов.

Около 80 нарушений по объему и качеству работ



К ремонту двух общежитий, где живут студенты авистроительного института, подрядная организация «Сервис-Строй» приступила летом 2021 года. До конца февраля текущего года подрядчику нужно было провести «выборочный капитальный ремонт помещений первого этажа левого крыла общежития №5 КНИТУ-КАИ и выборочный капитальный ремонт общежития №7, говорится на сайте госзакупок.

В конце декабря 2021 года заказчик провел приемку двух отремонтированных корпусов. В «Решении о расторжении контракта», подписанном проректором по хозяйственной работе А.А. Огневым, говорится, что были выявлены многочисленные нарушения условий контракта по объему и качеству выполненных работ. Так, по общежитию на улице Товарищеской, 30а в документе значатся 24 пункта, по корпусу на Ершова, 30 — почти в два раза больше. В списках и неустановленное оборудование для видеонаблюдения, и незаконченные фасадные работы у запасного входа, и покрашенные в разные цвета стены коридоров, а также неправильно собранный электрощит и многое другое.

На устранение всех этих недоделок подрядчику был дан срок в три дня. Однако проведенная проверка после новогодних каникул выявила, что ни один из обозначенных недостатков устранен так и не был. Помимо этого ООО «Сервис-Строй» не предоставило заказчику исполнительную документацию, сертификаты на используемые в работе материалы, не была обеспечена сохранность имущества объектов, а также не вывозился строительный мусор — указано в решении о расторжении контракта.

Подрядчику нужно было провести выборочный капитальный ремонт общежития №7 на Товарищеской, 30а

В марте 2022 года КНИТУ-КАИ согласно п.3 ст.723 Гражданского кодекса решило расторгнуть контракт №023 с ООО «Сервис-Строй». Спор заказчика и подрядчика проходил на фоне другого скандала — в конце мая читатели «Реального времени» сообщили, что из стен общежития №5 стали выпадать кирпичи. Фасад быстро огородили и разместили информацию о том, что запланированы ремонтные работы. Тогда в пресс-службе вуза сообщили, что по завершении судебного процесса с подрядчиком «университет проведет конкурсный отбор по определению нового исполнителя для завершения ремонтных работ».



Почти 130 контрактов на полмиллиарда рублей

Это не первый татарстанский вуз, где работала компания «Сервис-Строй» Ильнура Сайфутдинова. Его фирма также занималась ремонтом зданий КФУ, аграрного, медицинского, архитектурно-строительного университетов и других.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Сервис-Строй» зарегистрировано в 2015 году в г.Москве. Учредителем, как и директором, является Ильнур Сайфутдинов. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий». В прошлом году выручка предприятия составила 218,4 млн рублей, чистая прибыль — 6,5 млн.

В топ-5 заказчиков из 44, для которых организация выступала в качестве подрядчика работ, значатся ФГБОУ ВО «КНИТУ», с которым заключено 11 договоров на общую сумму в 123,6 млн рублей, ГБУ «БДД» — такое же число договоров на 77 млн рублей, на третьем месте с суммой в 60,6 млн рублей — Управление капстроительства и реконструкции г. Казани. В целом за семь лет работы на рынке фирма была поставщиком в 128 контрактах на общую сумму свыше полумиллиарда рублей (558,4 млн).