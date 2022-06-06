Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу Марселя Зарипова

Фото: Ирина Плотникова

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления «ИнтехБанка» Марселя Зарипова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, с марта 2013 года по декабрь 2015 года обвиняемый, выполняя управленческие функции в банке, злоупотребил полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов 4 подконтрольным юридическим лицам. Кроме того, он использовал свои полномочия при перечислении средств на приобретение неликвидных прав требования в две организации, а также при замене заемщика по кредитам физического и двух юридических лиц на три аффилированные организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В результате его действий причинен ущерб на сумму более 713 млн рублей. Свою вину Зарипов частично признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд для рассмотрения по существу.

24 сентября Марселя Зарипова, шестерых бывших топ-менеджеров ПАО «ИнтехБанк» и экс-главу ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина привлекли к субсидиарной ответственности. Сумма, которую просил взыскать конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов, составляет 25,7 миллиарда рублей. Вместе с тем производство о привлечении к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин