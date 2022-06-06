«Культуру не отменишь»: как пройдет празднование Дня России в Казани в этом году

В Казани в рамках празднования Дня России — в этом году оно продлится несколько дней, отметил мэр города Ильсур Метшин — пройдет музыкально-поэтический вечер «в поддержку отечественной культуры» под названием «Культуру не отменишь». Он состоится 9 июня перед театром кукол «Экият».

На нем культурные деятели Татарстана прочтут произведения отечественных авторов, а оркест «Примавера» исполнит концерты российских классических композиторов от Чайковского до Прокофьева, рассказал начальник управления культуры казанского исполкома Азат Абзалов.

Концерты с песнями о России должны будут пройти в различных скверах города. 11 июня активисты молодежных организаций и студенты пройдут «маршем дружбы народов» по Кремлевской набережной, там же откроется этнофестиваль.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кульминацией должен стать концерт на площади у Дворца земледелия вечером 12 июня. В мэрии призвали казанцев присоединиться к акции «Окна России» и разместить на окнах рисунки флага России.

На концерте в честь Дня России в Казани выступит группа «Пицца». На это из городского бюджета потратили 990 тысяч рублей. Выступление группы продлится не менее 45 минут.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Казани планировали потратить на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России, на Кремлевской набережной более 9,5 миллиона рублей. Контракт в итоге заключен на 8 миллионов и 85 тысяч рублей с ООО «Ивент-Сервис». Средства выделены из городского бюджета. В документации на портале госзакупок указывалось, что концертная программа продлится как минимум 3 часа.

Ожидается, что в культурных мероприятиях ко Дню России на Кремлевской набережной примут участие как минимум 5 тысяч человек. В конце праздничной программы жителей и гостей Казани ждет салют продолжительностью как минимум две минуты.

В прошлом году году в столице Татарстана на Дне России выступала уроженка Казани певица МакSим, после чего она попала в больницу с поражением легких, а потом и вовсе находилась в коме. Завершилась праздничная программа 12 июня 2021-го праздничным салютом у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской набережной.



Сергей Афанасьев