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Путин поручил выплатить по 5 млн рублей семьям росгвардейцев, погибших в ДНР, ЛНР, Сирии и на Украине

17:59, 06.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин поручил выплатить по 5 млн рублей семьям росгвардейцев, погибших в ДНР, ЛНР, Сирии и на Украине
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что члены семей служащих Росгвардии, погибших в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине и в Сирии, получат по 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Единовременная выплата полагается членам семей тех росгвардейцев, кто имел специальное звание полиции. Также ее получат родственники служащих Росгвардии, умерших в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы. Сумму поделят поровну между членами семьи.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», участвующих в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Согласно нему, дети погибших участников смогут поступить в вузы России в пределах квоты без вступительных экзаменов. Также в начале марта глава государства поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.

Дарья Акимова
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