Путин поручил выплатить по 5 млн рублей семьям росгвардейцев, погибших в ДНР, ЛНР, Сирии и на Украине

Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что члены семей служащих Росгвардии, погибших в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине и в Сирии, получат по 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Единовременная выплата полагается членам семей тех росгвардейцев, кто имел специальное звание полиции. Также ее получат родственники служащих Росгвардии, умерших в течение года со дня увольнения из-за увечья или болезни, полученных во время службы. Сумму поделят поровну между членами семьи.

Фото: realnoevremya.ru

В мае Путин подписал указ «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов», участвующих в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Согласно нему, дети погибших участников смогут поступить в вузы России в пределах квоты без вступительных экзаменов. Также в начале марта глава государства поручил установить дополнительную выплату семьям российских военных, погибших на Украине, на сумму более 7 млн рублей.



Дарья Акимова