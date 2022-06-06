Татарстан станет одним из пилотных регионов по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве

Фото: Илья Репин (архив)

Татарстан оказался среди восьми пилотных регионов, где в этом году планируют внедрить технологии искусственного интеллекта для повышения точности оценок урожая. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо республики, в списке оказались Воронежская, Курская, Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области, а также Пермский край. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство страны выделит на это из бюджета более 900 миллионов рублей.

На первом этапе эксперимент проведут в отношении семи основных сельскохозяйственных культур: яровой и озимой пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, гречихи и картофеля. По словам Мишустина, требуется сделать данные Минсельхоза России доступными в реальном времени всем заинтересованным гражданам, предприятиям и ведомствам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая сообщалось, что в Татарстане девять районов засеяли менее 85% плановых площадей. Среди отстающих районов из-за географического положения позже приступили к севу Пестречинский (засеяно 76%), Сабинский (78%), Верхне-Услонский (74% ) и Агрызский районы (77%).



Дарья Акимова