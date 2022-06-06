В Татарстане приостанавливают обязательный масочный режим

Приостанавливают из-за снижения заболеваемости

В Татарстане приостанавливают масочный режим. Об этом «Реальному времени» сообщила вице-премьер республики и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева. Ношение масок будет иметь рекомендательный характер.

— На фоне снижения заболеваемости COVID-19 Оперативным штабом республики принято решение о приостановлении обязательного ношения масок в общественных местах. По поручению Президента республики, соответствующие изменения будут внесены в Постановление Правительства Татарстана, — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Сейчас, как сообщила она, документ находится в разработке. Изменения в постановление правительства Татарстан могут быть внесены уже сегодня.

По словам главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной, сейчас ежедневный прирост количества заболевших снизился с 3,5% до 0,08%. Кроме того, она отметила, что сейчас уже закончился сезон распространения ОРВИ.

— Уже в течение последних 14 недель мы заболеваемость о этим инфекциям наблюдаем ниже эпидемического порога. Приятно, что у нас успокоилась заболеваемость по внебольничным пневмониям, это то, что нас тревожило на период всего пандемийного сезона, — пояснила она.

Она отметила, что среди всех людей, которых тестируют на коронавирус, количество положительных результатов составляет 0,6%.

Масочный режим ввели в 2020 году

Масочный режим на территории республики был введен в рамках ограничений, вызванных распространением коронавируса. 19 марта 2020 года в республике ввели режим повышенной готовности для госорганов. Через месяц появилось требование об обязательном ношении масок в магазинах и общественном транспорте.

Фото: Илья Репин

Вопрос об отмене требования поднимался в октябре того же года. Тогда заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина говорила, что он будет действовать до 2021-го.

Речь об отмене масочного режима поднималась в мае и начале июня этого года. Роспотребнадзор Татарстана оба раза говорил, что требование не отменят до тех пор, пока оно установлено главным санитарным врачом России, однако все же пошел вразрез со своими заявлениями.

Вместе с этим «Реальное время» выяснило, что в Татарстане наблюдается самый низкий уровень коллективного иммунитета по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа. В республике он составляет примерно 27,6%. Самый высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 среди регионов ПФО зарегистрирован в Пензенской области — 50,3%. Там привито 1 061 904 человека, из которых 1 018 197 завершили курс вакцинации.

Артем Гафаров