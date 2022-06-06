Ремонт на Булаке в центре Казани могут начать во второй декаде июня

Фото: Артем Гафаров

Ремонт обвалившегося ограждения и дороги на Булаке может начаться во второй декаде июня. Этим с «Реальным временем» поделились в пресс-службе мэрии Казани.

В начале апреля на пересечении Лево-Булачной и улицы Татарстан частично обрушились подпорная стена берега и дорожное покрытие. Тогда же начались обследования для подготовки плана реконструкции.

Сейчас для движения закрыты левая полоса улицы и тротуар от Батуринского моста до улицы Татарстан со стороны протоки. Сейчас никаких восстановительных работ не идет.

Фото: Артем Гафаров

Во второй половине апреля в городской администрации сообщили, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные к проходному каналу, который идет вдоль всего Булака. Об этом свидетельствуют данные проведенной экспертизы.

Также в ходе обследования удалось найти трубопровод диаметром в 0,9 метра. Однако исполнительной документации не сохранилось, поэтому узнать подробности о нем не получилось.



Артем Гафаров