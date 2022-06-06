Путин заявил, что 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета
Текущее десятилетие станет для России периодом укрепления экономического суверенитета, убежден глава государства Владимир Путин. В стране планируется в ускоренном темпе развивать собственную инфраструктурную и технологическую базу.
Путин также заявил, что в 2020-е годы в России ожидается качественное повышение уровня подготовки специалистов. Планируется сформировать независимую и эффективную финансовую систему.
— При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, — заявил глава государства в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума.
Президент обратил внимание на необходимость стимулировать торговлю и инвестиции и поощрять совместную разработку технологий. Кроме того, Россия заинтересована в укреплении финансовых и фондовых рынков и в увеличении доли расчетов в рублях.
Владимир Путин неоднократно комментировал состояние российской экономики и обозначал задачи, стоящие перед ней. По его словам, она смогла устоять перед санкциями, которые страны Запада ввели после начала Россией специальной военной операции на Украине.
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