В Казани час английского стоит дороже, чем в Москве

Час группового занятия обходится в среднем в 1 080 рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Казани час группового занятия по английскому языку обходится в среднем в 1 080 рублей. Это дороже, чем в Москве (1 020 рублей), но дешевле, чем в Волгограде (1 170 рублей) и Санкт-Петербурге (1 160 рублей). К таким выводам пришли аналитики 2ГИС, изучившие рынок языковых школ в 16 городах-миллионниках.

Абсолютным лидером во всех городах остается английский язык — его преподают на 78,9% образовательных площадок. На втором месте китайский (28,1%), на третьем — немецкий (18,8%).

Час китайского в Казани стоит в среднем 700—800 рублей, что дешевле английского. Немецкий язык — около 950 рублей за час.

Ранее сообщалось, что татарстанцам объяснили, нужны ли знания английского языка для поступления в колледж Иннополис.

Алсу Сабирзанова