Минобороны: ВС России завершают освобождение Святогорска в ДНР

Фото: кадр видео Минобороны России

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают освобождение Святогорска и окружающей город территории в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сегодня украинские нацформирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление войск из Святогорска. Конашенков добавил, что отрезанные из-за подрыва моста от основных сил остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику с оружием и рассеялись вдоль побережья. Около 80 человек преодолели реку вплавь.

Генерал-майор подчеркнул, что российские военные целенаправленно не стали по ним стрелять. Он отметил, что отказ украинских военнослужащих защищать киевский режим расценивается как единственно правильный поступок, а не трусость. В Минобороны России призвали всех представителей ВСУ последовать данному примеру.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня также в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила поставленную из США на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР. За сутки поражены 73 района скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Дарья Акимова