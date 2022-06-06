Одностороннее движение на дорогах, квадроцикл «абсолютному батыру»: как в Казани отпразднуют Сабантуй

Фото: Олег Тихонов (архив)

Празднование Сабантуя в этом году в столице Татарстана начнется 17 июня, когда пройдет «обряд сбора даров Сабантуя»: повозки стартуют параллельно от Казанского кремля, от театра оперы и балета, Старо-Татарской слободы и так далее. Финальной точкой их поездки станет площадь у театра им. Камала, где пройдет фольклорная концертная программа.

18 июня пройдут традиционные конные скачки на ипподроме Казани, начнутся они в 16.30. 19 июня гулянья организуют на трех площадках: в березовых рощах в Мирном и Дербышках и в лесопарке озера Лебяжье.

Как рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, в «основу лейтмотива праздника этого года лег прообраз матери, которая испокон является кормилицей для нас и наших предков». Образ должен появиться в символике оформления, которое в ближайшие дни появится на улицах города. Победители конкурса «Абсолютный батыр» получат на этот раз барана и квадроцикл. Площадки в районах города будут работать ориентировочно до 16 часов, пока «не определятся абсолютные батыры».

Фото: Олег Тихонов (архив)

— Транспортное обслуживание в дни проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме: в березовую рощу поселка Мирный желающие смогут добраться специальными автобусами, которые будут ходить от четырех остановочных пунктов — станция метро «Проспект Победы», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на Павлюхина и улица Глазунова (Теплоконтроль), — рассказал Абзалов.

Кроме того, будут курсировать рейсовые автобусы №23 и 56, а в Мирный можно будет приехать на электропоезде со станции «Казань-1». До площадки озера Лебяжье казанцы смогут добраться на автобусах №36, 46, 72. Автобусы по улице «Горьковское шоссе» будут работать «в усиленном режиме». В Дербышки добраться жители Казани смогут на автобусе, который будет курсировать от парковки Компрессорного завода и с парковки ТЦ «Мега», также будут курсировать автобусы №№1, 25, 34, 60, 84 и 91.

Фото: Максим Платонов (архив)

Изменения произойдут в день проведения Сабантуя и в организации дорожного движения. С 18 по 19 июня организуют одностороннее движение по дороге от Лесного городка до Фермского шоссе. Для удобства жителей ЖК «Лесной городок» двухстороннее движение с возможностью выезда по ул. Братьев Баталовых в сторону Оренбургского тракта сохранят. С 18 по 19 июня одностороннее движение организуют и в Дербышках: от улицы Мира до улицы Солидарности.

Напомним, услуги по организации и проведению Сабантуя в поселке Мирном и на Казанском ипподроме обойдутся в 38,4 миллиона рублей — аналогичную сумму выделяли и в прошлом году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сергей Афанасьев