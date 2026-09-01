Володин предложил кабмину скорректировать постановление об учете животных

По словам Володина, Госдума получила много обращений от жителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кабмину стоит скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне начали массово приходить в МФЦ с курицами и петухами. Они объясняли это новыми требованиями Россельхознадзора по учету домашней птицы. Согласно ним, до 1 сентября 2026 года владельцы обязаны поставить поголовье на учет, если в хозяйстве содержится более 10 голов домашней птицы. Если поголовье меньше, крайний срок откладывается до 1 сентября 2029 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Володина, Госдума получила много обращений от жителей по реализации постановления кабмина.

— Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. После чего посмотреть, надо ли принимать такие решения. Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития, должны были об этом подумать, если у них задача — заботиться о людях, а не создавать им проблемы, — сказал он.

Напомним, в августе Россельхознадзор ввел временный запрет на транзит мяса птицы и субпродуктов из стран Евросоюза через территорию России. Решение принято в целях защиты потребителей и предотвращения распространения болезней.

Галия Гарифуллина