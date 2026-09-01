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Володин предложил кабмину скорректировать постановление об учете животных

14:49, 01.09.2026

По словам Володина, Госдума получила много обращений от жителей

Володин предложил кабмину скорректировать постановление об учете животных
Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что кабмину стоит скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне начали массово приходить в МФЦ с курицами и петухами. Они объясняли это новыми требованиями Россельхознадзора по учету домашней птицы. Согласно ним, до 1 сентября 2026 года владельцы обязаны поставить поголовье на учет, если в хозяйстве содержится более 10 голов домашней птицы. Если поголовье меньше, крайний срок откладывается до 1 сентября 2029 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Володина, Госдума получила много обращений от жителей по реализации постановления кабмина.

— Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. После чего посмотреть, надо ли принимать такие решения. Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития, должны были об этом подумать, если у них задача — заботиться о людях, а не создавать им проблемы, — сказал он.

Напомним, в августе Россельхознадзор ввел временный запрет на транзит мяса птицы и субпродуктов из стран Евросоюза через территорию России. Решение принято в целях защиты потребителей и предотвращения распространения болезней.

Галия Гарифуллина

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