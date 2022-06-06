Кабмин направит более 8,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры в ряд регионов — Татарстан среди них

Российское правительство направит свыше 8,3 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры в семь регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, в 2024 году средства поступят в Татарстан, Мордовию, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую, Пензенскую области и в Санкт-Петербург.

В Саранске на выделенные правительством России деньги проложат магистраль по одной из улиц, в Санкт-Петербурге построят транспортную развязку для выезда на трассу М-10. В Калининграде реконструируют участки Северного обхода, в Астрахани завершат строительство Восточного обхода, в Пензе — реконструкцию дороги, соединяющей две улицы.

Мишустин считает, что выделение средств позволит завершить строительство и реконструкцию дорог в указанных регионах, чтобы их жители как можно скорее смогли увидеть конкретные результаты.

Фото: kremlin.ru

На днях вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина заявил, что общий объем финансирования плана дорожного строительства в России на пять лет составит около 13,2 триллиона рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».



В 2022 году в дорожный сектор Татарстана инвестируют 173,8 миллиарда рублей. «Такого в республике никогда не было», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.



Дарья Акимова