В Татарстане создали рабочую группу по реализации совместных проектов республики и НСПК

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане создается рабочая группа по реализации совместных проектов республики и АО «Национальная система платежных карт». Ее возглавили вице-премьер, руководитель аппарата кабмина региона Шамиль Гафаров и директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова (по согласованию)

Рабочая группа должна подготовить предложения о перспективах и механизме реализации проекта «Карта жителя республики Татарстан» на основе инструментов НСПК. Ей же поручено подготовить соглашение и дорожную карту по взаимодействию Татарстана и Национальной системой платежных карт по реализации совместных проектов. В документах должны быть прописаны сроки и ответственные исполнители мероприятий.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Соглашение и дорожную карту по взаимодействию Татарстана и Национальной системой платежных карт планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным. ПМЭФ пройдет 15—18 июня.

В состав рабочей группы вошли 12 человек, включая ее руководителей Шамиля Гафарова и Марию Точилову. В списке также министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и другие.

Напомним, выпуск многофункциональных пластиковых карт «Карта жителя республики Татарстан» запустили в 2016 году с шестью электронными приложениями. Первым систему опробовал Зеленодольск. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина