Итоги дня: Набиуллина осталась главой ЦБ, задержание руководителей Finiko, санкции против США и Канады
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 апреля.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет ЦБ. В ходе своего выступления она затронула различные темы. Например, Набиуллина заверила, что стране не грозит дефолт. Также она отметила, что низкая инфляция может быть опасна для экономики, а бизнесу нужно дать максимальные возможности для проявления инициативы. Помимо этого, Набиуллину избрали на должность председателя ЦБ на новый срок полномочий. За ее кандидатуру проголосовали 338 депутатов, 83 выступили против.
- В Казани задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko Антона Семыкина. Также проведено несколько десятков обысков у людей, связанных с техническим обеспечением сайта финансовой пирамиды. Семыкин был наемным работником и руководил несколькими отделами Finiko. Сейчас он находится в изоляторе. Также суд Улан-Удэ арестовал «вице-президента» Finiko Баира Самбуева, который пробудет под стражей до 20 июня текущего года. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании еще шести руководителей и активных участников Finiko. Следствие ходатайствует об их аресте. Сумма похищенных средств оценивается более чем в 5 млрд рублей.
- Казанский авиационный завод им. Горбунова (входит в ПАО «Туполев») планирует выпустить в следующем году три самолета Ту-214. Как рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сейчас есть установка на 2025—2026 годы выпустить семь и 10 авиалайнеров с последующим выходом на 20 самолетов одновременно. Он отметил, что выполнение этой задачи напрямую зависит от производственной кооперации с другими предприятиями ОПК.
- Мариуполь взят под контроль, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, сам город освобожден, однако на комбинате «Азовсталь» еще остаются боевики. Всего блокированы более 2 тысяч боевиков. Глава ведомства отметил, что они несколько раз прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов. Штурм промышленной зоны «Азовстали» президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным и приказал отменить его. Подробнее — в материале «Реального времени».
- ФСБ России пресекла теракт в Крыму. Сторонник запрещенной группировки «Исламское государство»* готовил в Симферополе подрыв железной дороги. У задержанного дома изъяли две самодельные взрывчатки общей массой три килограмма, два электродетонатора и схему закладки СВУ под железнодорожное полотно. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.
- Депутат Николай Рыбушкин попросил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина по возможности увеличить финансирование питания для учеников кадетских школ. По его словам, кадеты должны есть пять раз в день, но на это выделяется нищенская сумма в 240 рублей. Премьер-министр пообещал разобраться. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Госсовет Татарстана единогласно проголосовал за принятие обращения в поддержку президента России Владимира Путина в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Также депутаты выразили уверенность, что введение антироссийских санкций направлено на международную изоляцию страны и разрушение государственности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин опроверг якобы намерение республики выйти из состава России. По его словам, речи об этом не идет. Подобные сообщения являются фейковыми. Тема выхода Татарстана из состава страны периодически появляется в ряде СМИ, такие сообщения обсуждаются и в социальных сетях.
- По итогам 2021 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 336 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В общей сложности отчисления республики в федеральный бюджет превысили 1 трлн рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Российские власти направят еще 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли. Выделенные средства позволят частично компенсировать расходы перевозчиков на полеты внутри страны. Поддержку начнут оказывать уже в этом месяце. Программа будет действовать до октября включительно.
- «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком. Он продолжит играть в казанском клубе еще два года, до 2024-го. В прошедшем сезоне хоккеист провел в составе команды 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков. Дыняк подписал контакт с казанским хоккейным клубом в сезоне 2019/20.
- Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили нового военного прокурора Казанского гарнизона Мунко Цыренова, который сменил Сергея Баженова. Он имеет звание майора юстиции. В органах военной прокуратуры Цыренов работает с 2009 года.
- В Советском районе Казани устранили аварию на водопроводе, из-за которой без холодной воды на время оставались 15 многоквартирных и 100 частных жилых домов — в них проживают в общей сложности 7,7 тысячи человек. Под отключение холодного водоснабжения также попали два детских сада. В ликвидации аварии были задействованы 11 человек и четыре единицы техники.
- США вводят запрет на прием в своих портах морских судов, которые ходят под флагом России или каким-либо другим образом связаны с этой страной, сообщал американский президент Джо Байден. По его словам, в то же время из европейских запретов есть исключения. Ограничения не распространяются на перевозки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи и энергоресурсов.
- Тем временем Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, в том числе главу Meta** Марка Цукерберга и американского вице-президента Камалу Харрис. МИД страны также анонсировало в ближайшее время очередное пополнение стоп-листа в качестве контрмер на враждебные действия американских властей. Кроме того, Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады.
- Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Суд признал компанию виновной по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Размеры штрафов составили 4 и 7 миллионов рублей соответственно.
- Компании IKEA и Inditex ищут возможность вновь открыть торговые точки на территории России, сообщил замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов. По его словам, это может произойти после настройки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента товаров. Приостановившие деятельность в России иностранные компании отмечают, что такое решение не связано со спецоперацией на Украине. Причина заключается в проблемах с логистикой и поставками продукции.
- Мусоросжигательный завод под Казанью построен на 25%. Как рассказали в «РТ-Инвест», сейчас на строительной площадке работают более 120 человек. По данным компании, в целом уровень локализации оборудования для возводимых в России заводов по энергоутилизации отходов составляет 70%. Сейчас «РТ-Инвест» прорабатывает возможность повышения показателя до 85%.
- В татарстанских школах будут начинать занятия с поднятия двух государственных флагов, России и Татарстана, под исполнение двух гимнов. Как рассказали в Минобрнауки республики, в первый раз в регионе такая церемония пройдет 25 апреля в Единый день поднятия государственного флага России, объявленного министром просвещения страны Сергеем Кравцовым.
- Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани отложена на неопределенный срок. Решение вступило в силу сегодня в 13.00 по парижскому времени (14.00 мск). Изначально предполагалось, что мероприятие пройдет с 19 по 30 июня. Новую дату в дирекции организации не указали.
- В Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны России в Твери произошел пожар. По предварительным данным, погибли семь человек. Еще 13 пострадавших госпитализированы. В тушении возгорания были задействованы более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8.
- Вагит Алекперов принял решение отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла» и досрочно сложить полномочия президента компании. По состоянию на 31 марта 2022 года он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла». Теперь Алекперов не является контролирующим акционером компании.
- В Минобрнауки Татарстана рассказали о графике работы детсадов, школ и вузов в майские праздники. Так, при пятидневной учебной неделе учащиеся будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. А при шестидневной учебной неделе выходными днями будут 1 и 2 мая, а также с 8 по 10 мая. Детские сады также будут работать по этому графику.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда России, запрещена в стране.
** организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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