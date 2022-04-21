Google оштрафовали на 11 млн рублей за видео с фейками о спецоперации и призывами к терактам в России

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов с фейками о российской армии и спецоперации на Украине, а также призывами к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

Ролики, размещенные на портале YouTube, содержали недостоверные данные о якобы имевшихся у СБУ перехваченных телефонных разговорах российских военных с родственниками, где они сообщают о больших потерях.

— Суд признал виновной компанию Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление запрещенной в РФ информации». Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Также на некоторых из видео члены украинского полка «Азов» и неонацистской группировки «Правый сектор»* призывали людей к совершению терактов и диверсий на территории России.

— Суд постановил признать виновным Google по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности» и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей, — заявил судья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

7 апреля Роскомнадзор заявил о применении к американской компании Google «мер понуждения информирующего и экономического характера» из-за нарушений российского законодательства. Так, вводится запрет на распространение рекламы Google и ее информационных ресурсов. Поисковые системы должны будут информировать пользователей интернета о нарушении компанией законодательства России.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.



Максим Кокунин