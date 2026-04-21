В Сети появился фильм о знаменитой фотогруппе «Тасма»

Съемки фильма прошли в Казани, Верхнем Услоне и Барселоне

Студия подкастов «Большая Красная» представила в Сети фильм «Тасма: за кадром» о знаменитой казанской фотогруппе и пионерах социальной фотографии в СССР. Картину выложили на все основные бесплатные видеостриминги, а ее героями стали Фарит Губаев, Эдвард Хакимов, Валерий Михайлов, Рифкат Якупов, Владимир Зотов, Валерий Павлов, Георгий Козлов. Компанию им составили искусствовед Дина Ахметова и председатель Союза фотографов РТ Виктория Шигапова.

Фильм рассказывает о самой известной за пределами России казанской фотогруппе «Тасма», которая появилась, когда в 1974 году в творческий коллектив объединились ведомые интересом к документалистике и подлинности несколько республиканских фотографов. Также к премьере открылся сайт с коллекцией фотографий.

Радиф Кашапов