Россия внесла в стоп-лист главу Meta* Марка Цукерберга и вице-президента США Камалу Харрис
Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta* Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Дипломатическое ведомство анонсировало в ближайшее время очередное пополнение российского стоп-листа в качестве контрмер на враждебные действия властей США.
Также Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады.
На прошлой неделе Россия запретила въезд некоторым членам правительства и политическим деятелем Великобритании. В их числе оказались нынешний и бывший премьер-министры страны Борис Джонсон и Тереза Мэй. Также МИД РФ ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США.
* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда
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