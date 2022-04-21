Россия внесла в стоп-лист главу Meta* Марка Цукерберга и вице-президента США Камалу Харрис

Россия внесла в стоп-лист 29 граждан США, среди них — глава Meta* Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Дипломатическое ведомство анонсировало в ближайшее время очередное пополнение российского стоп-листа в качестве контрмер на враждебные действия властей США.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Также Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады.



На прошлой неделе Россия запретила въезд некоторым членам правительства и политическим деятелем Великобритании. В их числе оказались нынешний и бывший премьер-министры страны Борис Джонсон и Тереза Мэй. Также МИД РФ ввел санкции в отношении 398 членов Палаты представителей Конгресса США.



* организация, признанная экстремистской, запрещена в России по решению суда

Татьяна Леухина