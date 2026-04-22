В Татарстане спустя 3,5 часа отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану в «Максе».

Его вводили второй раз за сутки. Первые ограничения действовали более четырех часов — с 02:46 до 06:58 мск. Спустя 26 минут режим ввели повторно.

Ранее в аэропортах Нижнекамска и Бугульмы сняли ограничения на полеты.



Рената Валеева