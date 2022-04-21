МВД сообщило о задержании еще шести руководителей и активных участников Finiko

Задержаны еще шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Причастные к деятельности Finiko задержаны накануне, 20 апреля. На данный момент следствие ходатайствует об их аресте, пишет ТАСС.

Волк рассказала, что на сегодняшний день количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, превысило 5 тысяч. Сумма похищенных средств оценивается более чем в 5 миллиардов рублей.

Среди пострадавших от детальности Finiko не только россияне, но и граждане стран СНГ, обманутыми оказались и жители Европы и США.

Напомним, Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так.

Напомним, расследование дела Finiko началось летом 2021 года, а уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию «ввиду транснационального характера дела» подключился центральный аппарат МВД РФ. На момент предъявления обвинения фигурантам в нем фигурировал ущерб свыше 250 млн рублей.

Доронин уверял, что платформа, на которой работала Finiko, не могла принимать деньги, она работала только на криптовалюте. Он настаивал, что Finiko — не финансовая пирамида и ею никогда не была. По его словам, трехлетняя работа платформы — «серьезный показатель стабильности».



На данный момент Доронин находится под стражей. В феврале ему еще на три месяца, до 25 мая 2022 года, продлили срок содержания под стражей.

Основатель Finiko Кирилл Доронин. Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что в Казани задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko Антона Семыкина. Тем временем Советский районный суд Улан-Удэ отправил на два месяца под стражу «вице-президента» финансовой пирамиды Баира Самбуева.



За подробностями по делу Finiko можно следить в специальном сюжете «Реального времени».





Татьяна Демина