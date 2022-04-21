«Это ответственное заявление!»: Набиуллина сообщила, что России не грозит дефолт
Глава Центробанка России Эльмира Набиуллина в Госдуме заявила, что стране не грозит дефолт.
— У России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит, — заявил она.
После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов поаплодировать.
— Вот это ответ! Это ответственное заявление! И острый вопрос от коллеги Михайлова. Я не знаю, какой ответ он ожидал услышать, но уж точно Эльвира Сахипзадовна не ушла от прямого вопроса, — отметил он.
Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции приведут к дефолту в России. По ее оценке, экспорт уже рухнул на 70%, ВВП России рухнет на 11%. Она добавила, что сотни компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.
Ей ответил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев — он отметил, что объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы.Общество
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