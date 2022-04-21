В Казани задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko

В столице Татарстана задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko Антона Семыкина, сообщают источники «Реального времени».



Отмечается, что в Казань прибыла группа московских сотрудников следственного департамента МВД России. Проведено несколько десятков обысков у людей, которые были связаны с техническим обеспечением сайта Finiko.

Семыкин был наемным работником и руководил несколькими отделами Finiko. Сейчас он находится в изоляторе. Суд по мере пресечения ожидается сегодня-завтра.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 25 февраля Тверской райсуд Москвы продлил арест основателя Finiko Кирилла Доронина еще на 3 месяца. Также суд удовлетворил аналогичное ходатайство в отношение «вице-президента» криптовалютного проекта Ильгиза Шакирова. Ранее тот же райсуд оставил под стражей еще двух фигуранток этого уголовного дела — Дину Ахметзянову (Габдуллину) и Лилию Нуриеву. Еще трое объявлены в международный розыск.



Максим Кокунин