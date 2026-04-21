Апрель в Татарстане: +5°C против +25°C в 2025-м

Посевные работы в республике рекомендовано начать не ранее чем через две недели, старт дачного сезона — 1 мая

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане из-за запоздавшей почти на месяц весны садоводы пока не спешат с посевными работами. В теплицах на пробу решили посадить редис, лук и петрушку — как самые морозостойкие культуры, сообщает телеканал ТНВ.

По данным Гидрометцентра, в прошлом году в этот день температура поднималась до +25°C. Сегодня синоптики обещают не больше +5°C, при этом, по ощущениям, еще холоднее из-за морозного воздуха, чередования снега с дождем и гололедицы. Погода находится в пределах климатической нормы, но выходит за ее плюсовые значения, поскольку последние пять лет апрель баловал татарстанцев аномально жаркими днями. В 2004 и 2009 годах средняя температура в апреле не превышала +1,5°C.

Специалисты не советуют начинать посевные работы раньше срока. Их рекомендовано начать через две недели. На это же время придется старт дачного сезона — 1 мая. Власти готовятся к приезду садоводов.

В 18 районах Татарстана уже приступили к посеву. Разница с прошлым аномально теплым апрелем ощутима: в 2025 году к этой дате засеяли 43 000 гектаров, а в 2026 году — пока только 10 000 гектаров.

Ариана Ранцева