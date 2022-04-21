Официально: сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани отложена на неопределенный срок

Фото: Максим Платонов (архив)

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казани отложена на неопределенный срок. Решение вступило в силу 21 апреля в 13.00 по парижскому времени (14.00 мск).

Ожидалось, что 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в столице Татарстана в этом году с 19 по 30 июня. О новой дате в дирекции организации не сообщили, пишет ТАСС.

О том, что решено перенести сроки проведения сессии Комитета всемирного наследия в Казани, стало известно накануне. Об этом сообщил ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.



— Члены комитета, а это 21 суверенное государство, находятся под сильнейшим давлением со стороны коллективного Запада, требующего отказаться от проведения заседания в Казани и лишить Россию председательства, — рассказал он.



Фото: Максим Платонов

Планировалось, что на 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Казань приедут представители из 194 стран. Главную тему определили как «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Сессию приурочили к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.



Татьяна Демина