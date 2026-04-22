Сегодня в Татарстане ожидается до +7 градусов
Возможны снег и дождь
Сегодня в Татарстане будет облачно c прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем местами. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +2 до +7 градусов. Утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
