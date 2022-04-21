Суд Улан-Удэ арестовал «вице-президента» Finiko Баира Самбуева

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«Вице-президент» Finiko Баир Самбуев арестован. Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам 1 отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.

Самбуев пробудет под стражей до 20 июня 2022 года, сообщается на сайте суда. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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Тем временем в столице Татарстана задержали куратора сайта и службы поддержки Finiko Антона Семыкина, сообщили источники «Реального времени». В Казань прибыла группа московских сотрудников следственного департамента МВД России. Проведено несколько десятков обысков у людей, которые были связаны с техническим обеспечением сайта Finiko.



Напомним, Центробанком России Finiko включено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако основатель компании Кирилл Доронин уверяет, что это не так.

Доронин находится под стражей. В феврале ему еще на три месяца, до 25 мая 2022 года, продлили срок содержания под стражей.

Фото: finikoru.com

За подробностями по делу Finiko можно следить в специальном сюжете «Реального времени».



Татьяна Демина