Бюджет США на ядерное оружие составит $91,6 млрд

$71,4 млрд запрошено на ядерный комплекс с охватом всех частей ядерной триады, еще $20,2 млрд — на системы управления и связи

Американская администрация рассчитывает ассигновать на ядерные вооружения в 2027-м финансовом году порядка $92 млрд. Такие данные были приведены на специальном брифинге для журналистов по бюджетным вопросам в Пентагоне, сообщает ТАСС.

На слайдах, продемонстрированных в ходе брифинга, указано: «Чтобы сохранять потенциал сдерживания противников Америки, обеспечивается вложение $71,4 млрд в ядерный комплекс при охвате всех составных частей ядерной триады».

Брифинг провели и. о. заместителя военного министра по финансам Джулс Херст и начальник профильного управления Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Стивен Уитни. Последний уточнил: «Запрос также включает $20,2 млрд в качестве вложений в системы командования, управления и связи в ядерной сфере».

Ариана Ранцева