«Ак Барс» продлил контракт с Никитой Дыняком на два года

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Никитой Дыняком. Он продолжит играть за казанский хоккейный клуб еще два года, до 2024-го.

— В прошедшем сезоне 24-летний форвард провел в составе казанской команды 35 матчей, в которых набрал 10 (7+3) очков, — сообщили в пресс-службе «Ак Барса».

Дыняк подписал контакт с казанским хоккейным клубом в сезоне 2019/20. За это время он сыграл 99 игр в КХЛ, набрал 23 (10+13) очка при показателе полезности +3.

Накануне стало известно, что игроки «Ак Барса» Вячеслав Пекса и Илья Сафонов попали в состав сборной России для участия в выставочных матчах против команды Белоруссии в Туле и турнире в Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина