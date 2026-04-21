В Госдуме предложили создать ассоциацию медицины БРИКС

Инициатива предполагает обмен специалистами, практиками и развитие совместных исследований

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов предложил создать Ассоциацию центров традиционной и превентивной медицины БРИКС. С инициативой он выступил на круглом столе в Госдуме.

По его словам, новая структура может стать инструментом для обмена знаниями, практиками и специалистами между странами объединения БРИКС.

Кузнецов отметил важность развития и взаимного обогащения традиций оздоровления Индии, России и Китая, упомянув такие направления, как иглотерапия, аюрведа и баня. Он подчеркнул, что превентивная медицина может стать общей перспективой для стран объединения.

Предполагается, что в ассоциацию смогут войти медицинские центры и клиники, работающие в сфере традиционной и превентивной медицины, а также исследовательские и образовательные организации, профессиональные сообщества и профильные союзы стран БРИКС.

Среди ключевых задач инициативы — обмен врачами и технологиями, проведение совместных исследований в области профилактики хронических заболеваний и активного долголетия, а также развитие оздоровительного туризма.

Ариана Ранцева