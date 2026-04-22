В Сызрани из‑под завалов обрушившегося дома извлекли тела двух человек — МЧС

Частичное обрушение произошло из‑за атаки дронов ВСУ

Спасатели извлекли из‑под завалов обрушившегося жилого дома в Сызрани тела двух человек, рассказали РИА «Новости» в пресс‑службе МЧС России.

— В ходе разбора завалов в Сызрани обнаружены и извлечены тела двух человек, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в среду подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что частичное обрушение произошло из‑за атаки дронов ВСУ.

Рената Валеева