Казань заняла третье место в топе с самым большим числом оплат фаст-фуда

При этом средний чек в подобных заведениях оказался выше, чем в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

Средний чек покупки в кафе быстрого питания в России в I квартале 2026 года вырос с 540 рублей до 752 рублей. При этом общее количество таких платежей снизилось на 5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Русского стандарта».

Аналитики подчеркнули, что среди городов с самым большим числом оплат в фаст‑фуде в I квартале 2026 года оказались Москва (средний чек — 765 рублей), Санкт‑Петербург (442 рубля) и Казань (653 рубля).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Также средний чек вырос и в ресторанах. По данным банка, он составил 2 181 рубль против 2 146 рублей годом ранее. В число городов‑лидеров в первом квартале 2026 года вошли Москва (средний чек — 1 818 рублей), Санкт‑Петербург (2 304 рубля) и Нижний Новгород (1 227 рублей).

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак McWrap. Американская компания приостановила работу в России весной 2022 года.



Рената Валеева