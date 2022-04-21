Набиуллина: нужно дать бизнесу максимальные возможности для проявления инициативы

Фото: скриншот

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что в настоящее время бизнес нуждается в «максимальных возможностях» для проявления инициативы, а задача ЦБ в этом вопросе — наладить работу финансовой системы так, чтобы она отвечала потребностям бизнеса в такой ситуации.

Банк России снизил ключевую ставку до 17%, даже не дожидаясь планового совета директоров, заявила во время отчета в Госдуме глава ЦБ.



— По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке и снижения инфляционного давления мы начали снижать ключевую ставку. <…> И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях, — приводит ее слова пресс-служба регулятора.



— Одновременно нужно защищать людей, их доходы и сбережения, чтобы реальные доходы увеличивались, не съедались инфляцией, — заключила глава Банка России.

Фото: скриншот

Совет директоров Банка России принял решение снизить с 11 апреля ключевую ставку до 17% годовых. ЦБ сообщал о намерении принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, а также реакции на них финансовых рынков и других факторов. Регулятор допускал возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Маргарита Головатенко