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Мухаметшин назвал фейком якобы желание Татарстана выйти из состава России

13:01, 21.04.2022 3
Мухаметшин назвал фейком якобы желание Татарстана выйти из состава России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин опроверг якобы желание республики выйти из состава России.

На заседании Госсовета он сообщил, что в республике об этом речи не идет. Подобные сообщения Мухаметшин назвал фейковыми.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Тему выхода Татарстана из состава России периодически публикует ряд СМИ, такие сообщения обсуждаются в социальных сетях.

В марте этого года руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич называл это дезинформацией и отмечал, что такие сообщения активно распространяются, в том числе на площадке YouTube.

Тогда Малькевич назвал слухи о возможном выходе из состава России национальных республик, включая Татарстан, ярким примером информационной войны. Он заявил, что такая информация публикуется ресурсами, признанными иноагентами, а еще украинскими пропагандистами.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:36
    Ничего себе новость! Ни разу не встречала инфу об этом. Но раз опровергает, значит разговоры были.
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  • Анонимно 15:50
    А с какого такого , тогда бегала по Татарстану придурковатая байрамова ???? Для чего и для кого ??? Вот именно , а ее лозунги , вылитая бандеровка . И кто хотел ей премию ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ всучить . Ну не НАРОД же , как раз НАРОД то и противостоял. Для чего и для кого нужны такие , и особенно с такими лозунгами ???? Это только ОДИН вариант и он очень ОПАСНЫЙ .
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    Анонимно 17:17
    Для того, кто потом сел в кресто. Игры с Россией...
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