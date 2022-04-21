Мухаметшин назвал фейком якобы желание Татарстана выйти из состава России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин опроверг якобы желание республики выйти из состава России.



На заседании Госсовета он сообщил, что в республике об этом речи не идет. Подобные сообщения Мухаметшин назвал фейковыми.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Тему выхода Татарстана из состава России периодически публикует ряд СМИ, такие сообщения обсуждаются в социальных сетях.

В марте этого года руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич называл это дезинформацией и отмечал, что такие сообщения активно распространяются, в том числе на площадке YouTube.

Тогда Малькевич назвал слухи о возможном выходе из состава России национальных республик, включая Татарстан, ярким примером информационной войны. Он заявил, что такая информация публикуется ресурсами, признанными иноагентами, а еще украинскими пропагандистами.

Маргарита Головатенко