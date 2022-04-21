Мухаметшин назвал фейком якобы желание Татарстана выйти из состава России
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин опроверг якобы желание республики выйти из состава России.
На заседании Госсовета он сообщил, что в республике об этом речи не идет. Подобные сообщения Мухаметшин назвал фейковыми.
Тему выхода Татарстана из состава России периодически публикует ряд СМИ, такие сообщения обсуждаются в социальных сетях.
В марте этого года руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич называл это дезинформацией и отмечал, что такие сообщения активно распространяются, в том числе на площадке YouTube.
Тогда Малькевич назвал слухи о возможном выходе из состава России национальных республик, включая Татарстан, ярким примером информационной войны. Он заявил, что такая информация публикуется ресурсами, признанными иноагентами, а еще украинскими пропагандистами.
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