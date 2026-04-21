Заложников из Мали доставят военным бортом в Москву

Освобожденных российским «Африканским корпусом» заложников доставят военным бортом в Москву для лечения, уточнили в министерстве

У освобожденных из плена в Мали граждан России и Украины выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что освобожденные российским «Африканским корпусом» заложники будут доставлены военным бортом в Москву для прохождения лечения. Также в МО РФ отметили, что руководство российской компании выразило благодарность «Африканскому корпусу» и Минобороны России за освобождение своих сотрудников в Мали.

Ариана Ранцева