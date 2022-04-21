ФСБ предотвратила теракт в Крыму на железной дороге

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

ФСБ России пресекла теракт в Крыму — сотрудник запрещенной группировки «Исламское государство»* готовил в Симферополе подрыв железной дороги, сообщает «РИА Новости».



Сотрудники службы задержали гражданина России, сторонника МТО «Исламское государство»*, который готовился подорвать железнодорожные пути. Он действовал по указанию крымско-татарского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против ВС России на Украине.

У террориста дома изъяли две самодельные взрывчатки общей массой три килограмма, два электродетонатора и схему закладки СВУ под железнодорожное полотно. Кроме этого, изъяли экстремистскую литературу, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера сообщалось, что сотрудники ФСБ России выявили в Свердловской области пятерых мигрантов, которые распространяли идеологию запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

Еще днем ранее ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, которые готовили теракт.

* Организация, признанная террористической, запрещена в России

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.



Маргарита Головатенко