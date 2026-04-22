Источник: назначен новый военком Альметьевска

По приказу руководства Центрального военного округа эту должность занял подполковник Ратмир Галиуллин, выпускник Казанского артучилища

Как стало известно «Реальному времени», в ближайшее время в Альметьевске приступит к работе новый военный комиссар — подполковник Ратмир Галиуллин, уроженец Казани. В последние годы он служил командиром войсковой части 98557 Екатеринбурга и неоднократно выезжал на СВО. Информацию о его назначении в Татарстан подтверждают наши источники в силовых ведомствах.

За плечами у нового военкома — Казанское высшее командное артиллерийское училище, он закончил его с отличием в 2010-м.

Следующие 16 лет Ратмир Галиуллин занимал должности командира взвода курсантов в Екатеринбургском артучилище, замкомандира отдельной роты сопровождения воинских грузов казанской войсковой части 64424, служил в 473-м окружном учебном центре Сухопутных войск РФ в поселке Елань.



Одно время командовал ротой Почетного караула Центрального военного округа. Позднее возглавил штаб екатеринбургской части 98557, а затем и саму часть, она же — первый понтонно-мостовой батальон в составе 43-й отдельной железнодорожной бригады.

Неоднократно бывал на СВО, где бойцы батальона занимались обустройством дорог и возведением понтонных мостов для переправы техники. Об этом в 2023-м рассказывала газета «Красная звезда», отмечая внедрение новейшей программы системы оповещения степеней боевой готовности Ратмиром Гатауллиным, тогда еще майором и начальником штаба батальона.

По данным источников «Реального времени», подполковник вернулся на родину на этой неделе.

Официальные органы о его назначении пока не сообщали, однако в соцсетях уже появилась информация о том, что в конце прошлой недели в войсковой части в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония прощания со знаменем. Прощался с этим символом подполковник Галиуллин в связи с переводом на службу в Татарстан, о чем сообщила на своей странице Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.