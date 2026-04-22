Афганистан планирует подписать три контракта с Россией на KazanForum в мае
Впервые делегация этой страны посетила Казань в 2024 году
Афганистан планирует подписать ряд контрактов с Россией на экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026» в Казани, в том числе в сфере закупки российских нефтепродуктов и сельхозпродукции, заявил РИА «Новости» глава российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
— На форуме планируется подписание трех контрактов в сфере закупок афганской стороной нефтепродуктов, сельхозпродукции, а также контракт на инвестиции российской строительной компании в развитие инфраструктуры Афганистана, — сказал Хабибуллин.
Впервые делегация Афганистана посетила Казань в 2024 году по приглашению главы Татарстана Рустама Минниханова. Однако тогда визит оказался под угрозой срыва: из‑за атаки беспилотника на республику делегация не смогла вовремя вылететь в город.
В 2025 году афганская делегация стала одной из самых многочисленных на форуме. Значимым итогом того мероприятия стало подписание первого официального соглашения между российской и афганской компаниями по добыче и переработке нефти.
Напомним, на 20 апреля участие в форуме подтвердили уже 93 страны и 61 регион России.
